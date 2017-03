Vanden Stock: "Manchester United is een ploeg van Champions League-niveau"

Na de wedstrijd in Engeland op donderdag staat meteen de topper tegen Club Brugge op het programma. Het wordt dus heel zwaar, maar het is vooral een hele mooie affiche.

"Maar je weet uiteraard nooit. Niemand had gedacht dat we het van Zenit zouden halen in de vorige ronde. Manchester United is een ploeg van Champions League-niveau met enorm veel kwaliteiten. Als we ons kwalificeren zal ik meerdere kaarsjes branden."

Sportief manager Herman Vanholsbeeck treedt zijn voorzitter bij. "Het is een heel zware loting. Het programma van de spelers zal enorm pittig zijn. Zeker omdat we eerst thuis spelen en daarna pas in Manchester."

"Na de wedstrijd in Engeland op donderdag staat meteen de topper tegen Club Brugge op het programma. Het wordt dus heel zwaar, maar het is vooral een heel mooie affiche. Een unieke kans voor onze spelers om tegen zo'n ploeg te spelen en zich te tonen op Europees niveau."