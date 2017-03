"Voor mij mag het Genk zijn, dan is er zeker 1 Belgische club in de halve finales"

APOEL was keihard. Het was er soms over.

"We hebben mooi voetbal gebracht en veel kansen gecreëerd. We dachten er nooit aan dat het nog fout kon lopen, want we hadden veel vertrouwen", valt Youri Tielemans hem bij.

"Die eerste 25 minuten waren nagenoeg perfect", vindt René Weiler. "Hoge pressing, veel balrecuperatie,... Het enige wat ik hen kon vermijden, was dat ze niet scoorden."

Toch één kritische opmerking ook bij manager Herman Van Holsbeeck. "APOEL was keihard. Het was er soms over. Spajic houdt er een gebroken neus aan over en je ziet ook dat andere spelers hard zijn aangepakt."

"In de play-offs zou dat voor problemen zorgen, omdat je 3 dagen later al opnieuw moet spelen. Maar we hebben een grote kern en zullen dat niet als excuus inroepen. Weiler zegt: we gaan voor allebei."