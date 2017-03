Vanhaezebrouck: "Ik supporter nu voor Racing Genk"

AA Gent dwong RC Genk wel tot een gelijkspel (1-1), maar dat was niet voldoende om de 2-5 nederlaag uit de heenwedstrijd uit te wissen.

"Ik ben best tevreden. We hebben als enige Europese ploeg een punt gehaald in Genk", sprak Hein Vanhaezebrouck. "In de eerste helft waren zij beter. Na de pauze was het spel voor ons."

"Louis Verstraete was misschien wel de beste speler. Hij is ongelooflijk goed ingevallen. Ik moet hem een pluim geven. Na zijn inbreng namen we de wedstrijd in handen. Ik ben echt blij over mijn 17-jarige speler. Hij legt meters af. Hij verdedigt mee."

Racing Genk speelt geen Play-off 1, wel de kwartfinales van de Europa League. "Er zitten nog haalbare ploegen in. Ik supporter mee voor Genk."