Vanhaezebrouck: "Een overwinning zou al heel mooi zijn"

We zijn Barcelona niet en zelfs die ploeg had het zonder de hulp van derden niet gekund.

We zijn Barcelona niet en zelfs die ploeg had het zonder de hulp van derden niet gekund.

"Esiti is geschorst, Kubo en Troost-Ekong zijn niet speelgerechtigd, Saief belandde in de al goedgevulde ziekenboeg. Bovendien is Asare niet honderd procent fit. Ik heb een heel kleine groep om uit te selecteren."

"Zelfs met ons sterkste elftal is winnen op Genk moeilijk, nu moeten we met vier doelpunten verschil winnen en missen we heel veel spelers. Dat is onbegonnen werk."

"Ik zal proberen een goed elftal op te stellen en een resultaat te halen. Een zege zou al heel straf zijn. Ik hoop vooral dat we geleerd hebben uit onze fouten van de heenwedstrijd."

"We maken ons geen illusies. Voor kwalificatie is er al meer dan een mirakel nodig en dat zal niet gebeuren. We zijn Barcelona niet en zelfs die ploeg had het zonder de hulp van derden niet gekund."