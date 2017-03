Fellaini: "We willen met Manchester United de Champions League in"

"Alle spelers, stafleden en supporters willen volgend seizoen de Champions League in", aldus Fellaini. "Dat kan op twee manieren, maar elke wedstrijd is lastig."

"We hebben in Europa tegen goeie ploegen gespeeld en in de Premier League is elk duel moeilijk. We moeten het match per match nemen."

De winnaar van de Europa League is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Voor Manchester United lijkt dit de snelste weg naar het kampioenenbal, want de club staat pas zesde in de Premier League.