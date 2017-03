Weiler: "De Europa League winnen? Vraag dat na deze match nog eens"

We hebben een ploeg die de nul kan houden, maar we willen wel gewoon scoren en die match winnen morgen.

"Wij moeten niet scoren om ons te kwalificeren, maar te afwachtend spelen, is gevaarlijk. Nicosia heeft veel aanvallende kwaliteiten. We hebben een ploeg die de nul kan houden, maar we willen wel gewoon scoren en die match winnen morgen."

"Alle spelers zijn fit en in vorm dus ik zal sowieso een sterk team opstellen. Dit is een grote kans voor ons. We willen ons kwalificeren en iedereen blij maken."

Kan Anderlecht de Europa League winnen? "Eerst willen we deze horde nemen en dan zullen we daar nog eens over spreken. Maar als we de kwartfinales halen, is alles mogelijk."