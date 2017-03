Schrijvers: "Zorgen dat we niet in onze eigen voeten schieten"

"Ik zal niet zeggen dat ik het nog zie foutlopen, maar ik denk wel dat iedereen zich bewust is van het belang van de wedstrijd", zegt Siebe Schrijers. "In voetbal kan alles gebeuren en we moeten er klaar voor zijn. We zitten met onze hoofden nog niet in de volgende ronde."

"Ik verwacht dat AA Gent zal proberen om snel te scoren en zo de boel nieuw leven in te blazen. Gent is een heel degelijke ploeg. In elke linie hebben ze veel kwaliteit. We moeten ervoor zorgen dat we niet in onze eigen voeten schieten. En als we een ronde verder gaan, kunnen we misschien een heel mooie tegenstander treffen."