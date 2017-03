Joos: "Genk speelde in de eerste helft beter dan Barcelona"

Daar klopt gewoon iets niet. En dan kan je wel weer naar Kums wijzen, want die loste echt veel op. Er zit nu gewoon minder voetbalverstand in dat elftal. Vanhaezebrouck miste ook belangrijke pionnen, maar ondertussen heeft de club zo'n grote kern gekocht, dat dit verval toch echt niet zou mogen.

Een mirakel? Nee, de terugmatch is echt overbodig. Genk laat dit niet meer schieten. Als Genk-supporter zorg je toch dat het stadion volgende week uitverkocht is? Al is het maar uit dank voor wat de spelers in Gent gepresteerd hebben.

Dit Genk staat verdiend in de kwartfinales. Ze winnen een groep met ook Atheltic Bilbao en nu kloppen ze de ploeg die uiteindelijk toch Tottenham uitgeschakeld heeft. Naar alle waarschijnlijk haalt ook Anderlecht de volgende ronde, maar dat was allemaal veel zakelijker.

Het is eigenlijk van Gent in de Champions League geleden dat een Belgische ploeg dit op Europees vlak kon. Stel, Genk komt uit tegen Roma, die ploeg is slachtbaar. Ik zeg niet eens haalbaar na wat Roma de voorbije matchen heeft laten zien. Manchester United is in principe te hoog gegrepen, maar toch. Ik weet wel, er zal geen Belgische ploeg in de finale zitten, maar het was genieten gisteren.