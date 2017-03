"Als je PO II moet spelen, dan speel je graag een Europese kwartfinale"

"Maar vooral bij de terugwedstrijd zal het anders zijn. Dan ben je normaal drie dagen weg door de vliegreis en ontdek je een ander stadion en een andere cultuur. Nu stap je gewoon op de bus naar een stadion en ploeg die je goed kent."

Hoe schat Vanhaezebrouck de kansen tegen Genk in? "Fiftyfifty", klinkt het. "In de Belgische competitie staan we in elkaars buurt. We zijn elkaar dus waard."

"Een 1/8e finale in Europa is altijd moeilijk. Ik verwacht nu niets anders. Het is niet omdat we een Belgische ploeg treffen, dat we moeten denken dat het makkelijker zal zijn dan tegen een club uit Cyprus. Genk heeft ook een fantastisch parcours afgelegd."