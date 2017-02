"Dubbel gevoel" bij Genk en Gent, Anderlecht schat kansen fiftyfifty

Ik had liever een internationale ontmoeting gehad, dus het is een beetje jammer.

"Genk is een hele mooie ploeg en een hele mooie club. Het wordt een bijzondere wedstrijd en moeilijk te voorspellen wie er als winnaar zal uitkomen. We kennen Genk heel goed en ik vind ze de laatste tijd kwalitatief heel sterk."

"Uiteraard is het niet te vergelijken met de wedstrijd tegen Tottenham. We moeten die historische avond achter ons laten en focussen op de volgende wedstrijd. Het blijft absoluut de ambitie om de volgende ronde te halen."

Ook Genk-coach Albert Stuivenberg bleef achter met "een dubbel gevoel" na de loting. "Het is jammer dat je in een Europees toernooi geen club treft uit een ander land. Maar we zaten ook niet te wachten op een heel verre verplaatsing in ons drukke speelschema. Het voordeel is dat er al zeker één Belgische club in de kwartfinales staat."