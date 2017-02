Vertonghen na uitschakeling: "Even mijn oma niet meer bezoeken"

"Ik weet niet of we het hier hebben laten liggen. Vooral in Gent waren we niet goed. Vandaag waren we echt sterk, zelfs met tien man leek het of wij met een man meer op het veld stonden."

"Ik dacht echt dat we gingen winnen. Ik heb nog met Bernd Thijs gesproken en ik zei tegen hem: "ik was er 100 procent van overtuigd dat we zouden winnen". Maar ja, die rode kaart en de 2-2 waren sleutelmomenten."

"We hadden veel hoop gezet op deze campagne. Ik zag ons als een van de kanshebbers op de eindzege dus dit komt wel aan. Ik hecht veel waarde aan de Europese competities. Eigenlijk ben ik nog nooit in de buurt geweest. Nochtans speel ik altijd in sterke teams, maar de voorbije vijf jaar zijn we toch altijd te vroeg uitgeschakeld. Ik vind dat jammer."

Is het voor Vertonghen extra zuur om te verliezen van Gent? "Eigenlijk wel. Ik ben vlakbij Gent geboren en heb er zestien jaar gewoond. Ik heb vrienden die voor Gent supporteren. Ik rijd altijd voorbij het stadion als ik naar mijn oma moet. Dus voorlopig zal ik haar misschien even niet bezoeken."