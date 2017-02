Hein is niet tevreden: "Je hoeft niet mooi te zijn om geluk te hebben"

Thomas Foket: "Ik dacht na vorig jaar dat het niet meer mooier kon, maar dit komt toch in de buurt. Het was een mindere match voor ons, maar we hebben ongelooflijk hard gevochten. We hebben als een team gespeeld. Dit is een fantastisch gevoel, maar ik probeer nu al naar zondag te kijken. De match tegen Moeskroen is nog iets belangrijker."

Brecht Dejaegere: "Het was heel moeilijk voor ons. Tottenham was beter, maar de ontlading is daarom niet minder. Het is het resultaat dat telt en de manier waarop doet er nu niet meer toe. De rode kaart? Dat was donkerrood. Ik moest even slikken toen ik de beelden zag. De schade had veel erger kunnen zijn."