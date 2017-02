Historische avond: drie Belgische clubs in achtste finales Europa League

Anderlecht, Gent en Genk hadden vorige week alle drie een gunstige uitgangspositie afgedwongen. Toch beleefden ze in de terugwedstrijd nog een moeilijke avond, maar alle drie trokken ze aan het langste eind.

Een unicum, want nooit eerder stonden drie Belgische clubs samen in de achtste finales van een Europese beker. In het seizoen 1993/1994 haalden er wel drie Belgische clubs de laatste 16 in Europa, maar alle drie in een verschillende competitie.

De loting voor de volgende ronde van de Europa League is vrijdagmiddag om 13u. Het is geen geleide loting. Dat betekent dat de Belgische teams ook tegen elkaar kunnen uitkomen.