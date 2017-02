Nuytinck: "Nu zullen ze in België niet meer lachen met deze wissel"

Wat dacht Thelin bij de assist van gelegenheidsspits Nuytinck? "Niet veel", lachte de Zweed. "Als aanvaller handel je op instinct en mik je naar het doel. Hopelijk krijgen we in de volgende ronde een tegenstander die we kunnen kloppen en geraken we zo ver mogelijk."

Bram Nuytinck werd in de slotfase op het veld gedropt en moest voorin postvatten. Op Standard deed Anderlecht-coach Weiler al eens een gelijkaardige zet met Olivier Deschacht, iets wat toen op veel onbegrip en gelach werd onthaald.

"Nu zal men niet meer lachen met deze wissel", reageerde Nuytinck. "Ik ben blij dat ik nog belangrijk voor de ploeg kon zijn. We hebben niet veel gecreëerd in deze lastige wedstrijd, maar we zijn blij en trots dat we doorstoten."

"Ik vind dit knap van ons. De trainer laat zien dat we een sterk team als geheel hebben. Ik denk dat deze kwalificatie onze teamgeest zal versterken. We worden een team en het loopt veel beter dan in het begin van het seizoen."