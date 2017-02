Louwagie: "Jammer dat deze match gepaard gaat met stress rond PO I"

We zullen ons vanavond een beetje proberen rustig te houden, want in feite is Play-off I belangrijker dan deze wedstrijd tegen Tottenham.

We zullen ons vanavond een beetje proberen rustig te houden, want in feite is Play-off I belangrijker dan deze wedstrijd tegen Tottenham.

"We leven er allemaal naar toe, maar het is spijtig dat deze wedstrijd gepaard gaat met de stressituatie rond Play-off I. We zullen ons vanavond een beetje proberen rustig te houden, want in feite is Play-off I belangrijker dan deze wedstrijd tegen Tottenham."

Hoe schat Louwagie de kansen van zijn club in? "1-0 is een linke uitslag. Tottenham moet komen. Tottenham heeft een budget van meer dan 200 miljoen euro en heeft spelers die op elk moment het verschil kunnen maken. Maar het is fantastisch hoe Vanhaezebrouck het vertrouwen overbrengt op de groep."

"Ik denk dat Tottenham er vol tegenaan zal gaan. Zij spreken van een finale. Ze zijn geschrokken van het niveau van AA Gent en waarschijnlijk ook van het niveau van de Belgische competitie."

"Ze zagen ons op de 8e plaats in de competitie staan en dachten waarschijnlijk dat het een makkie zou worden. Maar wij hebben niet voor de Belgische competitie gekozen en zijn er volop tegenaan gegaan in de Europese matchen. Het is fijn dat je daarvoor beloond wordt, maar het blijft een zeer moeilijke wedstrijd."