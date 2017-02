Vanhaezebrouck: "Trainen op strafschoppen? Daar geloof ik niet in"

"Voor zoveel toeschouwers spelen wordt een geweldig moment voor ons team", blikte Hein Vanhaezebrouck vooruit.

"Het is goed dat we hier vandaag al even getraind hebben, zodat we ons al wat kunnen aanpassen aan dit indrukwekkende stadion."

"Maar we moeten niet te veel onder de indruk zijn van de omstandigheden. We zullen zoals gewoonlijk ons eigen voetbal proberen te spelen. Ik heb er vertrouwen in dat we iets kunnen tonen in deze fantastische omstandigheden."