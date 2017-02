Anderlecht-verdediger Deschacht: "Als we scoren, dan is het voor Zenit gedaan"

"96 Europese matchen, dat is meer dan ik had durven te dromen. Je droomt wel van één Europese wedstrijd, maar het is ongelofelijk dat het er 96 geworden zijn. En hopelijk stopt het daar niet bij."

Wat was het mooiste Europese duel uit de carrière van Deschacht? "Dan ga ik toch voor mijn eerste overwinning in de Champions League."

"Dat was een thuiswedstrijd tegen Celtic, het leuke Celtic met onder meer Larsson, Hartson en Sutton. Na een kwartier vielen we met z'n tienen, maar we wonnen. Dat is een ongelofelijke herinnering."