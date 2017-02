Vanhaezebrouck: "Verdiende zege, maar we staan nog nergens"

"In het begin van de tweede helft hadden we het even moeilijk, maar de spelers hebben gevochten en zijn erdoor gekomen. Ik ben trots op mijn team. Ze hebben er alles aan gedaan, de overwinning is verdiend."

"Het doelpunt was een enorme duw in de rug. We hadden nog 2-0 kunnen maken, al was dat geen juiste weergave van de werkelijkheid geweest. In het spel was Tottenham onze evenknie. In tegenstelling tot onze vorige matchen hebben wij nu geen cadeaus uitgedeeld. Dat is belangrijk voor een tegenstander van dit kaliber."

"1-0 is een heel mooi resultaat, maar we staan nog nergens. Als we volgende week met 2-0 verliezen, zijn we niks met deze zege. Tottenham zal wel langs ons moeten, ook al blijven zij de favoriet."