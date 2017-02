Gemaskerde hooligans van Warschau vallen café met Ajax-fans aan

Het café waarin de 25 Amsterdamse aanhangers zaten, is flink beschadigd. De 50 Polen hadden naar verluidt een machete en hakbijl meegenomen. Als bij wonder zou niemand gewond geraakt zijn.

"We moesten ons verdedigen met het meubilair in de kroeg. Het hele café is op zijn kop gezet en helemaal vernield", zegt een aanwezige Nederlander op de website van de Nederlandse krant De Telegraaf.

Zo'n 700 fans van de Amsterdamse club zijn naar Warschau gereisd. Legia-Ajax is een risicowedstrijd. Beide clubs hebben een stevige harde kern en vooral die van Legia heeft zich in een recent verleden meermaals laten gelden.

Zo moest de Poolse club voor de winterstop de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League zonder publiek afwerken, omdat de fans zich voor de zoveelste keer hadden misdragen.

Volgens bepaalde Nederlandse bronnen zijn in Warschau ook hooligans van ADO Den Haag present. De ADO-hooligans onderhouden naar verluidt al zo'n 30 jaar amicale banden met hun "collega's" van Legia.