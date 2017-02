Lucescu: "De manager van Lombaerts praat veel, maar kwam met weinig"

Ik vind Nicolas een goeie speler. Ik hoop dat we nu weer de beste Lombaerts zullen zien, zowel bij Zenit als bij de Rode Duivels.

Ik vind Nicolas een goeie speler. Ik hoop dat we nu weer de beste Lombaerts zullen zien, zowel bij Zenit als bij de Rode Duivels.

"Lombaerts had in januari al kunnen vertrekken, maar zijn dossier sleepte te lang aan. Ik denk dat hij nu in juni wel weg zal zijn", geeft Mircea Lucescu toe.

De reden waarom alles zo lang aansleepte, is volgens Lucescu de zaakwaarnemer van de Rode Duivel. "Hij heeft veel gepraat, maar weinig voorgesteld."

"Op het einde van de transferperiode was het dan weer onmogelijk, omdat we geen tijd meer hadden om een vervanger te vinden."

"Ik vind Nicolas een goeie speler. Ik hoop dat we na de transferperikelen opnieuw de beste Lombaerts zullen zien, zowel in teamverband als bij de Rode Duivels."