Vanhaezebrouck: "Kleine kans, maar wel degelijk een kans"

We moeten vermijden dat we een 4-0 om de oren krijgen zoals Barcelona

Toch wordt gefluisterd dat Vanhaezebrouck een deel van zijn spelers zou sparen met het oog op de match tegen Standard. Hein Vanhaezebrouck dribbelt de lastige vragen.

"We gaan vol voor een goed resultaat, zodat die fantastische terugmatch op Wembley nog altijd een wedstrijd is. We moeten vermijden dat we een 4-0 om de oren krijgen zoals Barcelona."

Of Gent dan met zijn beste ploeg zal spelen, proberen we nog eens? "Voor mij wel. Maar dat is altijd afhankelijk van de wedstrijd. Waar liggen de mogelijkheden? We hebben een brede kern en kunnen nog altijd spelers inbrengen om iets te veranderen."