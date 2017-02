Sterckx schetst tegenstander Genk: "Rijkste Roemeen is eigenaar Astra Giurgiu, maar zit in cel"

De club is eigendom van Ioan Niculae, volgens Forbes de rijkste Roemeen, met in 2014 1,2 miljard dollar op zijn rekening. Het is een zakenman met een agrarisch bedrijf, maar hij werd in 2015 tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar veroordeeld.

Zijn bankrekeningen werden toen geblokkeerd en sindsdien zijn er betalingsmoeilijkheden geweest bij Astra Giurgiu. De club heeft er al maanden problemen mee, waardoor de Europese premies zeer welkom zijn om de spelers te betalen.

De spelers gaan er dus zelf ook vol voor, want in Europa hebben ze veel beter gepresteerd dan in de competitie. Ze staan momenteel maar op de zevende plaats in eigen land. Ik vermoed dus dat deze Europese campagne wel een geschenk is.

Anderzijds: hun poulematchen hebben ze in het nationale stadion van Boekarest gespeeld, maar daar kwam heel weinig volk op af, waardoor dat een financieel fiasco is geworden. Nu spelen ze weer in hun eigen stadion. Er is plaats voor 8.500 fans, maar er zouden vanavond slechts 3.000 supporters aanwezig zijn.