"Play-off I of Europa? We gaan niet kiezen en zetten ons voor beide doelen in"

"Doorstoten in Europa is goed voor het imago van deze club en het zou de eerste keer in de clubgeschiedenis zijn dat we deze fase kunnen overleven. We zullen dus niet kiezen en zullen ons voor beide doelen inzetten."

Vreest Genk dan niet dat het een prijs zal betalen voor die dubbele agenda? "Dat kan, maar we moeten realistisch zijn: als we Play-off I niet halen, dan zal dat eerder zijn door de mindere resultaten in de heenronde. Ik denk niet dat deze fase in Europa doorslaggevend is voor het wel of niet halen van PO I."

Is het bestuur overigens tevreden over de eerste weken onder coach Albert Stuivenberg? "De resultaten zijn niet slecht en de manier waarop is goed. We creëren veel kansen en geven weinig weg. We mogen tevreden zijn."