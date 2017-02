Gent zet Kalinic, Kalu en Gigot op Europese lijst, Kubo is niet speelgerechtigd

Op de lijst van 22 spelers vervangen de drie Lasse Nielsen, Hannes Van der Bruggen en Dieumerci Ndongala. Die hebben alle drie de Ghelamco Arena verlaten.

De Japanse aanwinst Yuya Kubo mocht niet op de lijst staan, omdat de spits dit seizoen al voor Young Boys Bern in de Europa League aantrad. Voor de nieuwe verdediger William Troost-Ekong is er ook geen plaats. Nog opvallend: Rob Schoofs is net als in de heenronde door Hein Vanhaezebrouck gepasseerd.

AA Gent speelt op 16 februari thuis tegen het Tottenham van Alderweireld, Vertonghen en Dembélé. Een week later is de return op Wembley.