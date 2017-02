AA Gent trekt met 7.000 supporters naar Wembley

Over twee weken ontvangt AA Gent Tottenham Hotspur in de Ghelamco Arena. Een week later trekt Gent naar Engeland voor de terugwedstrijd. Omdat Tottenham volop aan het verbouwen is, spelen ze Europees in het legendarische Wembley.

De tickets voor de bezoekers zijn allemaal de deur uit. In totaal maken zo'n 7.000 Gent-supporters de oversteek.

Wembley is nog niet helemaal uitverkocht. Voor de supporters van Tottenham zijn nog tickets beschikbaar in het imposante stadion. Wembley biedt plaats aan meer dan 80.000 voetballiefhebbers.