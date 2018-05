Beide adembenemend en in minuut 64, maar welke is de mooiste?

Ronaldo scoorde zijn omhaal in de kwartfinales tegen Juventus, Bale in de finale tegen Liverpool? Maar opvallend, beiden deden het in dezelfde minuut: de 64e.

Vergelijk hier de omhaal van Ronaldo en Bale nog een keer en laat ons weten welke jij de mooiste vindt. (U krijgt er in de video van de UEFA gratis en voor niets de goal van Manzukic uit de finale van 2017 en de omhaal van Crouch in 2006 bij).