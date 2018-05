Vandenbempt: "Eigen schuld, dikke bult voor Klopp? Ja, maar slechts een beetje"

Erger bestaat niet voor Loris Karius. Dat is het lot van een doelman. Op zo'n moment is een doelman de eenzaamste mens ter wereld. Als je het dan ook nog een 2e keer doet, nadat je ploeg je eerste blunder nog had rechtgezet, dan is dat verschrikkelijk.

Het is wel wat met die Duitse doelmannen in de Champions League. Ulreich (Bayern) maakte ook al een gigantische flater tegen Real Madrid.

Dit is iets wat Karius nog jarenlang zal achtervolgen. Hij zal zijn hele carrière met deze 2 blunders in Kiev verbonden worden. Die hebben ervoor gezorgd dat Liverpool nooit een kans kreeg in de finale.