VIDEO: Klopp zingt en danst met de fans tot in de vroege uurtjes

Terwijl veel van zijn spelers in zak en as zaten na de nederlaag tegen Real Madrid ging Jürgen Klopp gewoon tot diep in de ochtend verbroederen met de meegereisde fans.

Een fan van Liverpool postte een filmpje waarin Klopp arm in arm met enkele Kopites een lied aanheft, met hier en daar een krachtterm maar met een hoopvolle boodschap.

"We saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck. We'll just keep on being cool and bring it back to Liverpool!"