Zidane: "Drie keer op rij winnen? Dat is gekkenwerk"

Zidane wist met zijn vreugde geen blijf na het laatste fluitsignaal in de finale van het Kampioenenbal. Sinds hij aan het roer staat bij de Koninklijke, won Real drie keer de Beker met de Grote Oren.

"Dit is een historisch moment. Drie keer op rij de Champions League winnen is gekkenwerk. Zelfs als je weet dat je hard werkt en een goede ploeg hebt, blijft het een huzarenstukje. We moeten genieten, want dit is fantastisch.

Middenvelder Luka Modric trad zijn trainer bij. "We hebben geschiedenis geschreven. Ik denk niet dat iemand dit nog zal kunnen herhalen. Twee keer was al fantastisch, dit is historisch."

"We hebben gisteren nog naar een film gekeken over basketbalteams, zoals de Chicago Bulls en LA Lakers, die drie of vier keer op rij winnen. Dat noemen ze dan een dynastie. Wel zo mag je ons nu ook noemen."