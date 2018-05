Komt WK voor Salah in gevaar? "Blessure ziet er niet goed uit"

Voor de Liverpool-fans was het een grote klap. Hun sterspeler Mo Salah moest na een halfuur spelen de strijd verlaten, nadat Sergio Ramos hem tegen de grasmat getrokken had.

Coach Jürgen Klopp kwam na de finale met een update over de blessure. "Het is een ernstige blessure, een heel ernstige blessure", zei de Liverpool-coach bezorgd.

"Salah is in een ziekenhuis in Kiev, waar hij verder onderzocht wordt. Ofwel is het zijn sleutelbeen, ofwel zijn schouder zelf. Het ziet er niet goed uit."