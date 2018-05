Insinueert Ronaldo vertrek? "Het was leuk om voor Real Madrid te spelen"

Cristiano Ronaldo speelt al negen jaar de pannen van het dak bij Real Madrid, maar zoekt de Portugese sterspeler andere oorden op? Na de Champions League-finale zaaide hij verwarring met zijn quotes.

"Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Dat moet Real blijven doen! Met mij in de ploeg? Laat ons eerst genieten van de overwinning. Over enkele dagen zal ik meer informatie geven aan de supporters, die me altijd hebben gesteund."

"Het was leuk om voor Real Madrid te spelen. Klinkt dat als een afscheid? Op deze momenten is de toekomst van geen enkele speler van belang. Ik zeg niet dat ik zeker vertrek, jullie zullen wel zien."