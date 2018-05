Klopp: "2 coaches die niets van tactiek kennen in finale? Grappig"

Klopp had op zijn persbabbel niets dan lovende woorden voor Zinedine Zidane, zijn collega bij Real. "Hij is al zijn hele leven een vechter geweest. Dat moet ook als je in Marseille opgegroeid bent en de carrière hebt uitgebouwd die hij heeft gehad."

"Hij is één van de vijf beste spelers uit de geschiedenis. Ik ben al langer coach van Liverpool dan hij in het vak zit en toch kan hij al voor de derde keer na elkaar de Champions League winnen. Dat is nog nooit gebeurd. Of hij is briljant, of hij heeft geluk gehad en een deal gesloten met iemand. Ik denk dat hij briljant is. Dat was hij als speler ook."

Wat zijn de sterktes van het Real van Zidane? "Ik zag zijn team vaak aan het werk dit seizoen. Ze spelen fantastisch voetbal. Het is georganiseerd wanneer het georganiseerd moet zijn en het is chaotisch wanneer het chaotisch moet zijn. Met al die spelers op wereldniveau is dat de perfecte tactiek."

"Veel mensen denken dat Zidane - net als ik trouwens - niets van voetbal en tactiek kent. Dat vind ik grappig. Twee coaches in de finale die niets van tactiek kennen? Wat zou dat over het spelletje zeggen?!"