Droomelftal van Verheyen en Vandenbempt: "Uiterst offensief naar beeld van Champions League"

Vandenbempt: "Voorafgaand aan ons elftal moeten we beginnen met een dubbele verontschuldiging. We hebben een ploeg opgesteld waarin twee spelers ontbreken en dat kan ons grote problemen opleveren. Net als vorig jaar volharden we in de boosheid en hebben we geen Messi opgesteld. En we vragen ook deemoedig verontschuldigingen aan de bevolking omdat Nainggolan niet in ons elftal staat. We beseffen dat dat een gevaarlijke keuze is. Het staat iedereen vrij om het met ons grondig oneens te zijn."

Verheyen: "Vorig jaar niet voor Messi kiezen was misschien straf, maar twee jaar op rij is wel heel straf. Dat heeft natuurlijk met zijn ploeg te maken. Je kijkt niet alleen naar namen, maar ook naar hoe ver een ploeg raakt. Voor Barcelona is het toch opnieuw een pijnlijke uitschakeling geworden."

Vandenbempt: "We kiezen voor een uiterst offensief elftal. Daarin zijn we wat naïef geweest, maar dat doen we naar het beeld van deze Champions League."

Verheyen: "Absoluut, het verhaal van deze campagne is veel goal, veel voetbal met open vizier, trainers die vaak zonder defensieve middenvelders speelden en clubs die wouden winnen. We kiezen voor een veldbezitting waarmee soms matchen de laatste 10 minuten worden beëindigd. Maar met onze 2-4-2-2 zou ik normaal niet aan een wedstrijd beginnen, eerlijk gezegd."