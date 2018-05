"Salah zal niet trager sprinten door ramadan, maar wel sneller vermoeid zijn"

Op 16 mei begon de ramadan, de periode waarin moslims een maand vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Niet eten en drinken is uiteraard verre van ideaal voor een (top)sporter.

"Cruciaal in elke sport is dat je na elke training en wedstrijd je energiereserves kan aanvullen. Daarvoor moet je vocht opnemen en eten", legt inspanningsfysioloog Peter Hespel (foto) van de KU Leuven uit.

"Als iemand streng de ramadan volgt, gaat zich dat vooral wreken op vlak van uithoudingsvermogen. Mo Salah bijvoorbeeld zal niet minder snel sprinten of minder hoog springen. Misschien in tegendeel, want de kans is groot dat hij een beetje zal afvallen, maar zijn uithoudingsvermogen kan er onder lijden. Ideaal om een topprestatie voor te bereiden is het zeker niet."