Sonck over Champions League-finale: "Ervaring kan doorslag geven"

Real Madrid staat weer in de finale, maar voetbalde niet altijd wervelend. Goed spelen lijkt dus geen must voor Real om toch aan het langste eind te trekken.

"Dat is de kwaliteit van die ploeg", vindt Wesley Sonck. "Het was niet altijd aangenaam om te zien, maar Ronaldo was dit seizoen outstanding in de Champions League en trok hen vaak over de streep. Als hij in de finale twee kansen krijgt, dat zit er zeker eentje binnen. Dat is hun dodelijke wapen."

Bij Real Madrid lijkt er ook weinig twijfel dat een drie op een rij mogelijk is. "Maar onderschat Liverpool niet. Ook na het vertrek van Coutinho hadden ze nog voldoende kwaliteit, snelheid en sluwheid. Ik ben heel benieuwd, want Real zal Liverpool zijn spel niet laten spelen."