Roma-voorzitter moet zich verantwoorden bij UEFA: "Ga dood van het lachen"

"Eigenlijk is dit een heel slechte grap", liet Pallotta optekenen na de uitschakeling van AS Roma in de halve finales van de Champions League. De 4-2 thuiszege tegen Liverpool was niet genoeg om de 5-2 nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken, maar volgens de voorzitter kwam dit volledig door scheidsrechter Damir Skomina.

"Edin Dzeko werd door hun keeper gevloerd en Trent Alexander-Arnold maakte hands in zijn eigen strafschopgebied. Dat is niet alleen een penalty maar ook nog eens een rode kaart", aldus Pallotta.

"Uiteraard is het niet gemakkelijk zo'n wedstrijd goed te leiden. Maar in de herhaling kunnen we allemaal goed zien wat er echt gebeurd is. Waarom is er dan op het hoogste niveau geen videoscheidsrechter?"

De Europese voetbalbond UEFA lacht niet met de uitlatingen van Pallotta. Op 31 mei wordt de zaak behandeld bij de tuchtcommissie. De reactie van Pallotta: "Ik ben verrast door de opening van deze tuchtprocedure. Ik ga dood van het lachen."