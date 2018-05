VIDEO: de weggever én de twee treffers van Nainggolan

Radja Nainggolan knuffelt na de match met Mohamed Salah. Radja Nainggolan knuffelt na de match met Mohamed Salah.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar ze gebeuren niet elke dag. Roma is er derhalve thuis niet in geslaagd een ticket voor de Champions League-finale te bemachtigen. Na de 5-2-nederlaag in de heenmatch op Liverpool kwamen de Romeinen gisteren één goal tekort voor verlengingen.