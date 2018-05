Tips voor Liverpool-fans: geen clubkleuren en geen vlaggen in Rome

Na de zware schermutselingen van vorige week in Liverpool staan de zenuwen strak gespannen. Roma-hooligans takelden in de buurt van Anfield enkele Liverpool-fans zodanig toe dat een van hen, Sean Cox, in kritieke toestand naar het ziekenhuis moest.

De fans van Liverpool hebben heel wat advies meegekregen voor hun trip naar Rome. Zo reizen ze best niet alleen, dragen ze in de stad voor de wedstrijd geen clubkleuren en hangen ze best geen sjaals of vlaggen op Romeinse monumenten.

De politie vraagt dat de Engelse fans al tegen 17u naar het Stadio Olimpico komen, want dan gaan de poorten open. Om daar te geraken moeten ze gebruik maken van speciale busjes.

Die busjes zullen de Engelsen na de wedstrijd ook weer naar de luchthaven brengen. Weliswaar een hele poos na de wedstrijd, want de Liverpool-supporters moeten na het laatste fluitsignaal nog een tijdje in het stadion blijven.

De heenwedstrijd in Liverpool eindigde op 5-2. De return is vanavond om 20.45u. U kunt de match met live-tekstupdates volgen op sporza.be.