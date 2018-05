Bayern-keeper Ulreich schatte een terugspeelbal verkeerd in. Bayern-keeper Ulreich schatte een terugspeelbal verkeerd in.

Bayern vocht gisteren voor meer dan wat het waard was bij Real Madrid. De doelmannen bepaalden de partij: thuisspeler Navas was man van de match, bezoeker Ulreich ging jammerlijk in de fout. Met een felbevochten 2-2 ging Real door, bekijk de goals.