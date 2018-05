Heynckes: "Over twee matchen verdiende Bayern de finale meer"

Zinedine Zidane is de derde trainer die drie opeenvolgende finales van de Champions League/Europabeker I bereikte. De Fransman was uiteraard tevreden. "We hebben tegen een sterk elftal gespeeld. Hetzelfde geldt voor Juventus en PSG. We zijn tevreden dat we hen alle drie konden kloppen, ook al moesten we daarvoor afzien."

"In het voetbal moet je ook kunnen afzien, we kennen de wetten van het topniveau. Je kunt niet in de finale raken zonder af te zien. En wanneer je afziet, is het nog mooier."

"Het was een gekke match, goed voor het publiek en het voetbal. Ik wil onze tegenstander feliciteren voor hun geweldige match. In de eerste helft waren we niet heel goed, maar in de tweede liep het beter. We hebben hen toen meer en hoger onder druk gezet. Dat is ons spel."

"Dat we opnieuw in de finale staan? Een 3e finale op een rij is niet normaal. Maar dat is het DNA van deze club: we laten niets liggen. We geloofden erin en hebben een grote match gespeeld. Er stonden twee mooie clubs op het veld. Het is voor dit soort emoties dat we van voetbal houden."