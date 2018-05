Video: Boateng en Vidal fulmineren op sociale media over penaltyfase

Vidal kon zijn ogen niet geloven en liet dat even weten op Instagram. Vidal kon zijn ogen niet geloven en liet dat even weten op Instagram.

Het laatste woord is nog niet gezegd over een fase net voor de rust in Real Madrid - Bayern München. Bayern verdiende bij een 1-1-stand een penalty toen Marcelo de bal tegen de hand kreeg. Bayern-spelers Jérôme Boateng en Arturo Vidal konden hun ongeloof op sociale media niet verbergen. Elk in hun eigen stijl.