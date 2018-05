Nainggolan: "Remontada tegen Liverpool wordt moeilijker dan tegen Barcelona"

In de halve finales zette Roma de voetbalwereld op zijn kop door een 4-1-nederlaag tegen Barcelona om te buigen. Morgenavond zal het opnieuw een voetbalmirakel nodig hebben om de 5-2 uit de heenmatch in Liverpool op te halen. "Ik geloof nog in de kwalificatie", zei Rode Duivel Nainggolan daags voor de wedstrijd.

Nainggolan denkt wel niet dat het zo vlot zal lopen als tegen Barcelona. "Iedereen weet wat er in de kwartfinales is gebeurd. Maar het zal moeilijker worden nu. Liverpool is op fysiek vlak veel sterker dan Barcelona."

"Maar we zijn gefocust. We moeten geconcentreerd blijven, want als je even je concentratie verliest, wordt dat afgestraft. We moeten 95 minuten alles geven. Dat is de enige manier om voor een ommekeer te zorgen."

"We zijn er in de heenmatch in geslaagd om nog twee keer op het einde te scoren en dat geeft ons hoop. We mogen niet dezelfde fouten maken als vorige week en dat beseffen we. Ons parcours in de Champions League is geweldig geweest en ik hoop dat het nog niet afgelopen is."