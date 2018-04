Defensieve kopzorgen voor Zidane: "Morgen hak ik knoop door"

Real Madrid verdedigt thuis een 2-1-voorsprong tegen Bayern München, maar dat wil Sergio Ramos liever even vergeten. "We moeten denken dat het 0-0 was, ook al hebben we een goed resultaat gehaald in de heenwedstrijd."

Daar sluit Zidane zich volmondig bij aan. "We moeten zeker niet achteruit gaan lopen of speculeren op een bepaald resultaat. We moeten gewoon spelen om te winnen."

"Ondanks onze voorsprong zullen we een prestatie nodig hebben die we dit seizoen nog niet hebben gezien. Enkel dat zal volstaan om door te stoten."