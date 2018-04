Klopp stelt fans gerust: "Mané zal fit zijn voor terugmatch tegen Roma"

Thuis tegen Stoke City bleef Liverpool vandaag verrassend steken op 0-0. Dat was wel zonder Sadio Mané, die dinsdag zijn steentje bijdroeg tot de 5-2-zege tegen AS Roma met een goal.

"Sadio speelde vandaag niet mee, omdat hij deze week een blessure opgelopen had", zegt Liverpool-coach Jürgen Klopp. "Maar normaal zou hij fit moeten zijn voor de terugmatch woensdag."

In de schaduw van Salah is Mané dit seizoen al goed voor 10 goals in de Premier League en 8 rozen in de Champions League. De 26-jarige Senegalees stond in oktober al eens aan de kant met een blessure aan zijn hamstrings.