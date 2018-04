Verheyen: "Zidane brengt altijd iets teweeg met zijn wissels"

"Real Madrid-coach Zinédine Zidane verdient wel een pluim voor de manier waarop hij de wedstrijd gemanaged heeft", vindt Verheyen. "Met zijn wissels brengt hij altijd wel iets teweeg in zijn team. Asensio kwam in en scoorde. Dat was toch opnieuw een goeie wissel. Netjes gedaan van Zidane."

"Of het nog kan voor Bayern? Ja, maar dan moet het wel allemaal kloppen. Als je zonder scrupules naar Real gaat en daar dominant gaat voetballen, dan kan het best. Dat bewijs is al geleverd door Juventus."

"Real Madrid zal nu wel scherper zijn, want tegen Juventus ging het maar net goed. De kloof is ook niet zo groot. 1-2 is geen resultaat waarmee het al gespeeld is, al is het toch wel weer een riante uitgangspositie."