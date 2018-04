Sonck: "Salah beweegt veel meer zonder bal dan Messi en Ronaldo"

De Egyptenaar Mo Salah speelde gisteren andermaal de pannen van het dak. "Hij maakte 2 fantastische doelpunten en deelde 2 fantastische assists uit", zegt Wesley Sonck.

"Ik denk dat Salah zelfs in zijn stoutste dromen niet had verwacht dat hij dit op de mat zou leggen in de halve finale tegen AS Roma. Het is een onwaarschijnlijke prestatie."

Moeten Ronaldo en Messi zich dit jaar zorgen maken om Salah in de verkiezing voor de Gouden Bal? "Wat hij veel meer doet dan Messi en Ronaldo, is bewegen zonder bal", zegt Sonck.

"Hij heeft veel diepgang, wat Ronaldo natuurlijk ook heeft. Messi heeft dat bij momenten en is meer de man met de bal aan de voet. Maar Salah kan dat alle twee."

"Salah kan heel snel dribbelen in een korte ruimte. Maar zijn grootste kwaliteit is die enorme versnelling. Hij kan die afstand afleggen, mensen passeren en hij houdt het hoofd ook nog koel om het overzicht te bewaren en doelpunten te maken.