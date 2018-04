Roma-coach na 5-2-nederlaag: "Ik blijf in onze kansen geloven"

Over de match van gisterenavond was Di Francesco duidelijk. "Het lag niet aan ons systeem, want in de de eerste 20 minuten liep alles goed", zegt de Roma-coach.

"Het grote probleem was dat we duels verloren en de lopende Liverpool-spelers slecht opvingen. We hebben het Liverpool zo te gemakkelijk gemaakt."

"We hebben gisteren te veel ons kopje laten hangen en dat mag niet gebeuren. In de terugmatch (volgende week woensdag, red) zullen jullie een heel ander Roma zien."