Bayern-Real is finale avant la lettre, Mignolet tegen Nainggolan

Voor de 12e keer al treffen de Duitse en Spaanse kampioen elkaar al in de Champions League, het wordt hun 7e onderlinge halve finale. Samen tellen ze 17 bekers met de grote oren: 12 voor Real en 5 voor Bayern.

Real is dubbel titelhouder en kan dit seizoen weer rekenen op een fenomenale Ronaldo. De 33-jarige Portugees bezegelde woensdag vanaf de stip het lot van Juventus, goed voor zijn 15e doelpunt in Europa al. Dat brengt zijn totaal van Champions League-doelpunten op 120 in 150 wedstrijden.

Real won zijn laatste 5 wedstrijden tgen Bayern, waarbij het 13 keer scoorde en slechts 4 goals slikte. Vorig jaar won Real in de kwartfinale. Het werd 1-2 in München en 4-2 (na verlengingen) in Madrid.