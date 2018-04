VIDEO: "Remontada's", nu ook buiten Barcelona te verkrijgen

De terugwedstrijden van de kwartfinales in de Champions League zouden nog weinig spanning brengen. Dacht iedereen. AS Roma was de 4-1-pandoering in Camp Nou nog maar net te boven gekomen, of het moest alweer aan de bak tegen Barcelona.

De Romeinen konden deze keer wél rekenen op een fitte Nainggolan. De Rode Duivel zag hoe Dzeko Barcelona tot wanhoop dreef, om even later naast de zijlijn vol onderdrukt enthousiasme het eindsignaal van de scheidsrechter af te wachten. Manolas had de Catalanen even daarvoor nog in een diepe rouw gedompeld.

(bekijk hieronder samenvatting van de match in het journaal)