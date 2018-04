Vandenbempt: "Over 200 jaar praten ze nog over Real-Juventus"

De uitsluiting van doelman Buffon was natuurlijk hartverscheurend. Scheidsrechter Oliver heeft de verkeerde man op het verkeerde moment uitgesloten, al was ook die uitsluiting terecht.

Hij had al de hele tirade van Juve en Buffon over zich heen laten gaan, maar toen kreeg hij een duw in zijn rug. Daar kun je weinig over zeggen. Ik denk dat een iets meer ervaren scheids misschien zou zeggen: ik geef Buffon geel, dat is een oordeel waar iedereen zich in zou kunnen vinden en dan kregen we ook nog dat unieke moment van Ronaldo tegenover Buffon.

Maar Buffon heeft het aan zichzelf te wijten dat hij van het veld is moeten gaan. Ik vind het onbegrijpelijk dat iedereen nu over de scheidsrechter valt. Buffon is natuurlijk de knuffelbeer van de hele wereld en hij speelde op z'n 40e ook een fenomenale wedstrijd. Je weet maar nooit dat Ronaldo onder de indruk zou zijn geweest.

Maar ook daar heeft Oliver het reglement correct toegepast. Buffon kreeg wel nog een staande ovatie van Bernabeu, maar Oliver heeft gewoon een perfecte wedstrijden gefloten. Hij heeft geen enkele fout gemaakt, maar bijna iedereen valt erover.